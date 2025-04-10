Dönerciler vatandaştan ne istiyor? Adana'da 'Salmonella' karnavalı! Rezalet görüntüler...

Geçtiğimiz hafta Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dönerci dükkanına giden 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası yurdun farklı yerlerinden de benzer görüntüler gelmeye devam etmişti. Dün ve bugün Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan gelen görüntüler ise 'Pes' dedirtti.

BİR DÖNERCİ DAHA İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.

DÜN DE AYNI OLAY YAŞANMIŞTI

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak’ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülenmişti.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

Kaynak: İHA