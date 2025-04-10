HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dönerciler vatandaştan ne istiyor? Adana'da 'Salmonella' karnavalı! Rezalet görüntüler...

Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan dönerciler peş peşe skandal görüntüler ortaya çıkardı. Fenomen bir dönercinin dün kaydedilen ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin ardından bugün de farklı bir fenomen dönercinin pişmiş dönerin üstüne çiğ et takarak salmonellaya davetiye çıkardığı görüldü. Olaylar sonrası dönercilerin stantlarının kapandığı öğrenildi. İşte o görüntüler!

Dönerciler vatandaştan ne istiyor? Adana'da 'Salmonella' karnavalı! Rezalet görüntüler...

Geçtiğimiz hafta Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dönerci dükkanına giden 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası yurdun farklı yerlerinden de benzer görüntüler gelmeye devam etmişti. Dün ve bugün Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan gelen görüntüler ise 'Pes' dedirtti.

q

BİR DÖNERCİ DAHA İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.

Screenshot_1

DÜN DE AYNI OLAY YAŞANMIŞTI

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak’ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülenmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hijyen koşuluna uymadı: Standı alandan kaldırıldı! Hijyen koşuluna uymadı: Standı alandan kaldırıldı!

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari’de kaza: Otobüsle tanker çarpıştı! 8 yaralıHakkari’de kaza: Otobüsle tanker çarpıştı! 8 yaralı
Savcıyı hedef gösteren şahıs tutuklandıSavcıyı hedef gösteren şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
salmonella Adana döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Cinayet anı kamerada! Silahını peş peşe ateşledi...

Cinayet anı kamerada! Silahını peş peşe ateşledi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.