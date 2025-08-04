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Dothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı

Dothan, Alabama'da bir apartman kompleksinde meydana gelen silahlı saldırıda iki erkek yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve halk için herhangi bir tehlike olmadığını açıkladı.

Dothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı

Dothan polisi, pazar akşamı Biltmore Place apartman kompleksinde meydana gelen bir silahlı saldırıda iki erkeğin yaralandığını bildirdi.

Olay, Fortner Caddesi üzerindeki komplekste, yerel saatle 18:40 civarında gerçekleşti. İlk raporlara göre, 21 ve 41 yaşlarındaki iki erkek vuruldu. Birinin karın bölgesinden, diğerinin ise ayağından yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak hastaneye kaldırıldı. Durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Polis sözcüsü Scott Owens, yaptığı açıklamada halk için herhangi bir tehlike olmadığını belirtti. Ancak, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın faillerini yakalamak için çalıştıklarını ifade etti. Olay yeri inceleme ekipleri, apartman kompleksinde delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve güvenlik kameraları inceleniyor. Polis, olayın nedenini ve faillerin kimliklerini tespit etmek için tüm ipuçlarını değerlendiriyor.

Bu olay, Dothan'da son zamanlarda artan şiddet olaylarına bir yenisini ekledi. Yetkililer, toplumun güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba göstereceklerini ve suçla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurguladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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