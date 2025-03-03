Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Yazar Merve Köken dövmesini sildirmek için gittiği klinikte tam anlamıyla kabusu yaşadı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek isteyen yazar gittiği klinikteki tedavi sonrası sildirdiği bölgelerde yanıklar ve iltihaplanma meydana geldi. Köken ardından farklı bir hastaneye giderek tekrar ameliyat oldu. Olayın ise geçtiğimiz yılın Ocak ayında yaşandığı belirlendi.

DÖVMELERİNİ SİLDİRMEK İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Merve Kökenli kolunda ve omzunda bulunan dövmeleri sildirmek için estetik merkezine başvurdu. Genç yazar fiyatta anlaştıktan sonra merkeze giderek Gönül H., isimli kişi tarafından seansa alındı.

ACIDAN DURAMADI! KABUS EVE GİDİNCE DE DEVAM ETTİ

Dövme silme işlemi sırasında aşırı derecede acı hisseden Merve Köken durumu yetkililere bildirse de acının normal olduğunu söyleyerek geçiştirdiler. Yapılan tedavi sonrası evine giden genç kadın yaşadığı acının üzerine bir de yanık izleri ve iltihaplanma ile karşılaştı.

SİLİNEN YERLER KARARDI

Durum estetik merkezi yetkililerine bildirildiğinde ise kendisine birtakım kremler kullanması önerisinde bulunuldu. İlerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başlayınca Köken hastaneye gitmeye karar verdi.

KOLUNU KAYBETME RİSKİ YAŞADI

Farklı bir hastanede tedaviye alınan yazarın kollarında yanıklar oluştuğu ve üzerine iddiaya göre ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İyileşmek için ameliyata alınan genç kadın yaşadıkları sonrası rapor alarak kendisine dövme silme işlemi uygulayan yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hatalı uygulama sonrası vücudunun yandığını ve hayati tehlike geçirdiğini belirten yazar şikâyet dilekçesinde "Delta Estetik" isimli iş yerine başvurarak dövme işlemi yaptırmak istediğini ancak uygulama sonrasında bölgesel yaralanma ve kalıcı iz riski oluştuğunu öne sürdü.

Dilekçenin devamında işlemi yapan görevlinin dövme işlemini uygun olmayan koşullarda gerçekleştirdiğini iddia etti.

KLİNİK SAHİBİ, YAZARI SUÇLADI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" yönünde tespitlerin yer aldığı belirtildi.

Klinik sahibi Ece C., ise silme işlemi sonrası mağdurun su ile temas etmemesi konusunda kendisini uyardıklarını daha sonra ise başka bir yerle anlaştığı için parasını istediğini belirterek suçlamaları reddetti.

1 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ece C., ve işletme çalışanı Gönül H., hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.