Drift yapan 3 sürücüye 166 bin TL ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde UTV tipi araçlarla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan 3 sürücüye 166 bin 378 TL ceza uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, Konaklı Mahallesi'nde dün akşamüstü meydana geldi. 3 sürücü, UTV tipi araçlarla drift yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri sürücüleri kısa sürede yakaladı. Yapılan denetimlerde sürücülere drift yapmak, ters yönde araç kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten toplam 166 bin 378 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu. Ayrıca haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

