HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den Gazze açıklaması

DSÖ'den Gazze açıklaması

04.03.2025 21:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ'den Gazze açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'deki 29 çocuk hastanın, tedavi için Ürdün'e tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çocukların çoğunun travma, kanser ve göz bakımına ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkes sonrasında Ürdün'e DSÖ destekli ilk tıbbi tahliyeydi. Yaklaşık 12 bin ila 14 bin kişi hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tıbbi yardımların yeniden sağlanması da dahil tüm mümkün yollarla onayların artırılması çağrısında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldıKahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı
Bisikletleriyle dünya turuna çıktılar! Tipiye yakalanan Fransız çift tünele sığındıBisikletleriyle dünya turuna çıktılar! Tipiye yakalanan Fransız çift tünele sığındı
Anahtar Kelimeler:
Gazze dünya sağlık örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.