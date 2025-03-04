DSÖ'den Gazze açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'deki 29 çocuk hastanın, tedavi için Ürdün'e tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çocukların çoğunun travma, kanser ve göz bakımına ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkes sonrasında Ürdün'e DSÖ destekli ilk tıbbi tahliyeydi. Yaklaşık 12 bin ila 14 bin kişi hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tıbbi yardımların yeniden sağlanması da dahil tüm mümkün yollarla onayların artırılması çağrısında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır