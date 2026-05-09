DSÖ'den hantavirüs açıklaması! "Yeni bir Covid-19 vakası değil"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İspanya'nın Tenerife halkına yönelik yayımladığı açık mektupta, hantavirüsün Andes varyantını taşıyan ve adaya yaklaşmakta olan 'MV Hondius' gemisine ilişkin endişeleri anladığını ifade etti. 2020 yılında yaşanan pandemi dönemine atıfta bulunan Ghebreyesus, mevcut durumun yeni bir Covid-19 vakası olmadığını, Tenerife'deki günlük yaşam ve halk sağlığı için riskin düşük olduğunu kaydetti. Gemideki virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ghebreyesus, halihazırda gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, bir DSÖ uzmanının tıbbi malzemelerle birlikte gemide görev yaptığını aktardı.

"TAHLİYE PLANI HAZIRLANDI"

İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir tahliye planı hazırlandığını belirten Ghebreyesus, yolcuların yerleşim yerlerinden uzak olan Granadilla sanayi limanında karaya çıkarılacağını bildirdi. Yolcuların mühürlü ve korumalı araçlarla, tamamen kordon altına alınmış bir koridordan geçirilerek doğrudan kendi ülkelerine gönderileceği ve bölge halkıyla hiçbir temasın yaşanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gemiyi kabul etme kararından dolayı kişisel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Ghebreyesus, bu adımı bir dayanışma ve ahlaki görev olarak nitelendirdi. 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 kişinin haftalardır denizde olduğunu belirten Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereği tıbbi kapasitesi en uygun ve en yakın liman olarak Tenerife'nin seçildiğini ifade etti. Süreci bizzat yerinde takip etmek üzere Tenerife'ye gideceğini açıklayan Ghebreyesus, sağlık çalışanları ve liman personeliyle bir araya gelerek dayanışma mesajı vereceğini bildirdi.

Öte yandan Ghebreyesus, geminin kaptanı Jan Dobrogowski, mürettebat ve işletmeci şirketin bu zorlu süreçte örnek bir iş birliği sergilediğini belirterek, DSÖ adına tüm ilgililere ve Tenerife halkına teşekkürlerini sundu.

