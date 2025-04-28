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DSÖ duyurdu: Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde 1227 kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde 1227 kolera vakasının görüldüğünü bildirdi.

DSÖ duyurdu: Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde 1227 kolera vakası

DSÖ Nijerya ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Nijerya hükümeti ve uluslararası ortaklarla koordineli şekilde çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, ülke genelinde bu yılın ocak-mart aylarında 1227 kolera vakasının görüldüğü ve salgın nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Geçen yıl da Nijerya'da çok sayıda kolera vakası ve ölüm bildirildiğine işaret edilen açıklamada, yalnızca Temmuz 2024'te 33 eyalette 2 bin 102 şüpheli vaka kaydedildiği ve 63 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

- "Ulusal acil durum" ilan edilmişti

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

DSÖ verilerine göre, Nijerya Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kolera Nijerya
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