Dudak uçuklattı: İşte YouTube'un son 4 yılda içerik üreticilerine yaptığı ödemenin miktarı!

Dijital dünyanın en büyük platformlarından biri olan YouTube, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı hâline geldi. Yıllardır içerik üreticileri ve sanatçılar için sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmeyi hedefleyen şirket, bu süreçte yaptığı ödemelerle dikkat çekiyor. Son açıklamayla birlikte duyurulan, YouTube'un son 4 yılda içerik üreticilerine yapılan ödemenin miktarı ise dudak uçuklattı.

YOUTUBE'DAN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM!

YouTube, yaptığı açıklamada, 2021 yılından bu yana içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 100 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl YouTube CEO’su Neal Mohan, şirketin 2021 ile 2024 yılları arasında içerik üreticilerine 70 milyar dolar ödeme yaptığını açıklamıştı.

SHORTS İÇİN YENİ YAPAY ZEKA ARAÇLARINI DUYURDU

Şirket, kısa dikey video ürünü YouTube Shorts için yeni yapay zekâ araçlarını da tanıttı.

İçerik üreticileri, ham görüntüleri yapay zekâ yardımıyla düzenlenmiş kliplere dönüştürebilecek; müzik, geçişler ve seslendirme ekleyebilecekler.

Yeni özellikler arasında, uygun videolardaki diyalogların bir şarkıya dönüştürülerek Shorts videolarında kullanılabilmesi de yer alıyor.

YouTube ayrıca, Google’ın en yeni yapay zekâ video üreticisi olan Veo 3’ün Shorts’a entegre edileceğini duyurdu.