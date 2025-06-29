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Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkardı

Muğla’nın Milas ilçesinde iddiaya göre düğün konvoyundan atılan meşale kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu.

Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkardı

Milas’ın Burgaz Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde gerçekleşen bir düğün konvoyunda tehlike dolu anlar yaşandı. Konvoydaki araçlardan birinden kontrolsüz şekilde atılan meşale, cadde kenarındaki kuru otları tutuşturdu ve kısa sürede yangına neden oldu. Görgü tanıklarının durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek adına hızlı bir müdahalede bulundu. Alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla düğün
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