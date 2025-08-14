HABER

Düğün salonu sahibi ile kiracıların kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdılar: 3'ü ağır 4 yaralı

Rize'de düğün salonu işletmecisi ile mal sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga çıktı. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada kavgada 3’ü ağır 4 kişi, yaralandı.

Düğün salonu sahibi ile kiracıların kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdılar: 3'ü ağır 4 yaralı

Olay akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonunu ortak işletenler ile mal sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün salonu sahibi ile kiracıların kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdılar: 3 ü ağır 4 yaralı 1

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan; R.Ç., Y.K. ile D.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Rize silahlı kavga
