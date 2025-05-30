Düğündeki grupla kağıt toplayıcılar birbirine girdi: 2'si ağır 5 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. Düğün salonuna gelen bazı kişiler ile atık kağıt toplayıcıları arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.



İLK TEDAVİLERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kavgada Baran Ö., Kemal T., Mehmet T., Olcay T. ve Sedat T. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır