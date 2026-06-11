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Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu

Adana'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç (31), yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Tunç’un 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı.

Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu 1

EKİPLER EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu 2

DÜĞÜNÜNE İKİ AY KALMIŞTI

Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Adana İcra Müdür Yardımcısı
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