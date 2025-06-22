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Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, ‘Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler’ nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı. Altaylı gözaltına alındı. Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı
Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit ‘içerikli sözler’ yayınladığı iddiasıyla, ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Fatih Altaylı, 'cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla ifade verdi.

İşte Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

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Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köşe yazısı kaleme aldım.

Bunların herhangi birisinde bırakın Cumhurbaşkanını herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlama ile hakkımda dava dahi açılmadı. Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Söz konusu suçlama ile ilgili olarak da görmüş olduğum savcılık sevk yazısında TCK 310/2 uygulanabilmesi için fiili bir hakaret olması gerekir, bu durumda bile herhangi bir tehdit ve hakaret kastım olmamasına rağmen savcılığın bu talebi hukuksuzdur ve yasaya uygun değildir. Şunu da göze almak gerekir ki suç olduğu iddia edilen konuşmam da ilk cümlem Türk Halkı sandığı sever olmuştur, bu bile demokrasiye olan inancımızın ve konuşmamuzdaki niyeti göstermektedir. Bu yüzden de hakkımda koğuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep ederim"

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Geceyi nezarethanede geçirecek olan Altaylı, sabah 10 sularında savcılığa çıkarılacak.

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Fatih Altaylı ifade
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