Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti! Protokolde kısa süreli gerilim

ABD Başkanı Donald Trump Ora Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılanan Trump'a, geleneksel misafirperverliğin sembolü olan "Gahwa" ikram edildi.

PROTOKOLDE KISA SÜRELİ 'GAHWA' GERİLİMİ

İkram edilen 'Gahwa'yı eline alan Trump, kısa bir süre fincana baktı ve 'Gahwa'yı içmedi. Trump'ın bu hareketi protokolde kısa süreli bir gerilime yol açtı.

DAHA ÖNCE İKİ FİNCAN İÇMİŞTİ

Geleneklere göre Suudi Arabistan'da geleneksel Arap kahvesi ikram edildiğinde, fincanın hafifçe sallanması, kahve servisini durdurmak istediğinizi belirtiyor. 2017 yılındaki ilk Suudi Arabistan ziyaretinde, Kral Selman Trump'a bu geleneği öğretmiş ve Trump ilk fincanını bitirdikten sonra bir fincan daha istemişti. Ancak bu yılki ziyaretinde Trump'ın Gahwa'yı içmemesi, geleneklere aykırı bir hareket olarak değerlendirildi.

Görüşmedeki bu anlar ise sosyal medya ve dünya kamuoyu tarafından konuşulan konular arasına girdi.

TRUMP, 1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Trump'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na da katılması bekleniyor. ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken, Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım sunacak