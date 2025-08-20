HABER

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter son zamanlarda yaptığı atamalarla gündem oldu. Hafter, oğlu Halid Hafter'i terfi ettirip genelkurmay başkanı yaptı. Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

Ufuk Dağ

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter’i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

TERFİ ETTİRİP GÖREVE GETİRDİ

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter'in, oğlu Halid'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

DİĞER OĞLU DA YARDIMCISI

Nazuri, 18 Ağustos'ta, Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

