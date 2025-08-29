Dünya İtalya'daki pornografik site skandalını konuşuyor! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, muhalefet lideri Elly Schlein ve çok sayıda ünlü ismin fotoğraflarının izinsiz olarak manipüle edilip yayınlandığı site İtalya’da büyük tepki topladı. Skandal olay ülkede cinsiyetçilik ve kadınlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KADIN SİYASETÇİLER HEDEFTE

İtalya’da 700 binden fazla abonesi bulunan yerli pornografik platform Phica, kadın siyasetçilerin ve ünlülerin fotoğraflarını manipüle ederek yayınladı. Görüntüler, sosyal medya hesaplarından veya halka açık kaynaklardan alınarak üzerinde oynandı; kimi zaman vücut bölümlerine yakınlaştırmalar yapıldı, kimi zaman da cinsel çağrışımlı pozlara dönüştürüldü.

Fotoğrafların “VIP bölümü”nde yer aldığı ortaya çıkarken, skandalın ardından polis soruşturma başlattı. Site adını, kadın cinsel organına yönelik argo bir kelimenin değiştirilmiş halinden alıyor.

Meloni sessiz kaldı, siyasetçiler suç duyurusunda bulundu

Başbakan Giorgia Meloni ve kız kardeşi Arianna Meloni’nin de fotoğrafları sitede yer aldı. Ancak Meloni konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Demokrat Parti’den (PD) politikacı Valeria Campagna ise ilk resmi suç duyurusunu yaptı. Ardından Alessia Morani, Alessandra Moretti ve Lia Quartapelle gibi birçok isim daha harekete geçti.

Campagna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tiksinmiş, öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Yalnızca bana ait değil, tüm kadınlara ait bir mesele bu. Sessiz kalamam,” dedi.

METOO DALGASI

İtalyan basını, yaşananların “İtalya’nın #MeToo’su” olabileceğini yazdı. Change.org’ta başlatılan ve 150 binden fazla imza toplayan kampanya, sitenin kapatılmasını talep ediyor. Kampanyayı başlatan Palermo’lu Mary Galati, daha önce de iki kez şikayette bulunduğunu ancak konunun siyasetçiler devreye girene kadar gündeme taşınmadığını belirtti.

İlk olarak Hollywood’da kadın oyuncuların Harvey Weinstein gibi güçlü erkek yapımcılar tarafından cinsel taciz ve istismara maruz kaldıklarını ifşa etmesiyle başladı.

Sosyal medyada milyonlarca kadın (ve erkek) “Ben de” (#MeToo) diyerek yaşadığı taciz ve istismarı paylaşmaya başladı.

SİYASİ KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN HERKESİ HEDEF ALIYORLAR

Saldırılar yalnızca merkez-sol siyasetçilerle sınırlı kalmadı. Faşist diktatör Mussolini’nin torunu Alessandra Mussolini ve Turizm Bakanı Daniela Santanchè gibi sağ kanattan isimler de manipüle edilmiş görüntülerle hedef alındı.

Ünlü isimler arasında ise oyuncu ve yönetmen Paola Cortellesi ile influencer Chiara Ferragni yer aldı.

Kaynak: Gazete Oksijen