HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dünya İtalya'daki pornografik site skandalını konuşuyor! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da ortaya çıkan bir internet sitesi dünyanın gündemine oturdu. İtalyan Başbakan Giorgia Meloni dahil birçok siyasetçi ve ünlü ismin fotoğraflarının pornografik bir sitede kullanılması ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Sitenin kapatılmasıyla alakalı şu ana kadar yüz binlerce imza toplanırken, birçok İtalyan kadın ve erkek sosyal medyada 'MeToo' akımı başlattı. İşte tüm detaylar!

Dünya İtalya'daki pornografik site skandalını konuşuyor! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, muhalefet lideri Elly Schlein ve çok sayıda ünlü ismin fotoğraflarının izinsiz olarak manipüle edilip yayınlandığı site İtalya’da büyük tepki topladı. Skandal olay ülkede cinsiyetçilik ve kadınlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Dünya İtalya daki pornografik site skandalını konuşuyor! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte... 1

KADIN SİYASETÇİLER HEDEFTE

İtalya’da 700 binden fazla abonesi bulunan yerli pornografik platform Phica, kadın siyasetçilerin ve ünlülerin fotoğraflarını manipüle ederek yayınladı. Görüntüler, sosyal medya hesaplarından veya halka açık kaynaklardan alınarak üzerinde oynandı; kimi zaman vücut bölümlerine yakınlaştırmalar yapıldı, kimi zaman da cinsel çağrışımlı pozlara dönüştürüldü.

Fotoğrafların “VIP bölümü”nde yer aldığı ortaya çıkarken, skandalın ardından polis soruşturma başlattı. Site adını, kadın cinsel organına yönelik argo bir kelimenin değiştirilmiş halinden alıyor.
Meloni sessiz kaldı, siyasetçiler suç duyurusunda bulundu

Başbakan Giorgia Meloni ve kız kardeşi Arianna Meloni’nin de fotoğrafları sitede yer aldı. Ancak Meloni konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Demokrat Parti’den (PD) politikacı Valeria Campagna ise ilk resmi suç duyurusunu yaptı. Ardından Alessia Morani, Alessandra Moretti ve Lia Quartapelle gibi birçok isim daha harekete geçti.

Campagna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tiksinmiş, öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Yalnızca bana ait değil, tüm kadınlara ait bir mesele bu. Sessiz kalamam,” dedi.

Dünya İtalya daki pornografik site skandalını konuşuyor! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte... 2

METOO DALGASI

İtalyan basını, yaşananların “İtalya’nın #MeToo’su” olabileceğini yazdı. Change.org’ta başlatılan ve 150 binden fazla imza toplayan kampanya, sitenin kapatılmasını talep ediyor. Kampanyayı başlatan Palermo’lu Mary Galati, daha önce de iki kez şikayette bulunduğunu ancak konunun siyasetçiler devreye girene kadar gündeme taşınmadığını belirtti.

İlk olarak Hollywood’da kadın oyuncuların Harvey Weinstein gibi güçlü erkek yapımcılar tarafından cinsel taciz ve istismara maruz kaldıklarını ifşa etmesiyle başladı.

Sosyal medyada milyonlarca kadın (ve erkek) “Ben de” (#MeToo) diyerek yaşadığı taciz ve istismarı paylaşmaya başladı.

SİYASİ KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN HERKESİ HEDEF ALIYORLAR

Saldırılar yalnızca merkez-sol siyasetçilerle sınırlı kalmadı. Faşist diktatör Mussolini’nin torunu Alessandra Mussolini ve Turizm Bakanı Daniela Santanchè gibi sağ kanattan isimler de manipüle edilmiş görüntülerle hedef alındı.

Ünlü isimler arasında ise oyuncu ve yönetmen Paola Cortellesi ile influencer Chiara Ferragni yer aldı.

Kaynak: Gazete Oksijen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdiABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandıÇorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İtalya Giorgia Meloni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.