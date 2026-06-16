Dünya Kupasına özel dünya kadar içerik D-Smart ve D-Smart Go'da

48 Ülke, 104 Maç

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde tarihte ilk defa 48 ülkenin katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz arasında tam 104 maça sahne olacak dev turnuvanın heyecanı Dünya Kupası’nda yaşanıyor.

Saat Farkı Fark Etmez

A Milli Takımımızın 06.00 ve 05.00’teki grup maçları 3 güne kadar geri sarma özelliği sayesinde D-Smart GO’dan rahatça izlenebilecek. Canlı takip edilemeyen maçlarımız ve diğer dev müsabakalar sorun olmaktan çıkacak. İzleyiciler; yayını istedikleri an durdurabiliyor, geri alabiliyor ve kaçırdıkları anları dönüp yeniden izleme özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

D-Smart GO Ücretsiz

Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve Togg’dan izlenebilen D-Smart GO, turnuva heyecanını hiçbir ücret ödemeden istenilen cihazda yaşama imkânı sunuyor. Kullanıcılar; uygulamayı indirip para vermeden 20’den fazla ulusal kanalı ve daha fazlasını izleyebiliyor.

Kupa Günlüğü Spor Smart’ta

D-Smart, kupanın nabzını sadece saha içinde değil, saha dışında da tutacak. Mutlu Ulusoy, Sude Albayrak, Neslihan Ablay, İnci Bakraç ve Leyla Yıldırım’ın sunumuyla ekranlara gelecek ve Aykut Aydın, Cem Yılmaz, Semih Sezerli, Mesut Aydın Kale ve Berke Kosova gibi güçlü isimlerin çarpıcı analizleriyle gündem olacak "Kupa Günlüğü" programı, turnuva boyunca her akşam saat 20.00’de Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.

Amerika’dan gerçekleştirilecek canlı bağlantılarla şampiyona coşkusunu anbean ekrana taşıyacak olan program; milli maç günlerinde ise karşılaşmalardan bir saat önce başlayacak ve maçın hemen ardından yine canlı yayınla devam edecek. Statlardan yapılacak anlık bağlantılar, en yeni gelişmeler ve özel röportajlar turnuva boyunca D-Smart ekranlarında olacak.

Ezber Bozan Konseptler

D-Smart, geleneksel spor yayıncılığını sosyal medyanın dinamizmiyle birleştirerek şampiyona boyunca takipçilerine sıra dışı içerikler sunacak. Yıldız haritaları üzerinden sahadaki yıldızları yorumlayan Astrogol ile Yıldız Haritaları, sabahki maçlarımızda sağlıklı tüketilebilir yiyecekler, Radyo D’de ve Spotify’da turnuvaya özel playlist’ler, dijital trendlere ayak uyduran içerikler ve viral olacak yorumlar D-Smart’ın Dünya Kupası programlarında yer alacak.