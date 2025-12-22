Bilimsel çalışmalar iç çekirdeğin fiziksel yapısı hakkında yapılan araştırmalar sonucunda bazı sonuçlara ulaşmışlardır. İç çekirdek hakkında sahip olan tüm direkt ölçümler içinden geçmekte olan sismik dalgalardır. Bilgilendirici özellikteki bu dalgalar dünyanın yüzeyinin 30 kilometre ya da daha altında derin depremler tarafından üretilmektedir. Dünyanın her yerinde yüzeye ulaşıldığı zaman sismograflar tarafından bu dalgalar kaydedilmektedir.

Sismik bilgilere dayanılarak iç çekirdeğin yarıçapında yaklaşık olarak 1221 kilometre bir uzunluk olduğu ölçülmüştür. Dünyanın yarıçapının yaklaşık olarak %19’unun ayın yarıçapının %70’ine denk geldiği tahmin edilmektedir. İç çekirdeğin sıcaklığı demirin iç çekirdeğinin sınırın altında olduğu basınçta saf olmayan demirin erime sıcaklığı ile ölçülmektedir. Demir iç çekirdeğinki kadar yüksek sıcaklıklarda katı halde olabilmektedir. Bu durumun nedeni erime sıcaklığının bu boyutlardaki basınçlarda önemli oranda artmasıdır.

Dünya’nın çekirdeği bir gün soğursa ne olur?

Dünyanın iç çekirdeği aşırı yüksek sıcaklıklardadır ve asla soğumayacağı tahmine edilmektedir. Çekirdeğin soğuması için gerekli olan sürenin Güneş'in kaldığı düşünülen ömründen daha uzun olarak ölçülmüştür.

Galakside bir yıldız sistemine bağlılığı bulunmayan ve yıldızlar arası dolaşmakta olan çeşitli gezegenler yer almaktadır. Gelecekte eğer bu gezegenlerden biri Güneş Sistemi'ne girerse ve Dünya'yı Güneş'in yörüngesinden çıkartabilirse dünyanın iç çekirdeğinin soğuyacağı bilinmektedir.

Dünyanın iç çekirdeği Güneş'in yüzeyi kadar bir sıcaklığa sahiptir. Bu durum da gezegenin parçacık ve gaz bulutundan bu yana ilk kez meydana geldiğinden beri yaklaşık olarak 4. 5 milyar yıldır bu şekildedir. Demir ve diğer ağır maddeler yerçekimi ile dünyanın merkezine doğru itilmiştir. Su ve hava gibi daha hafif olan maddeler ise kabuk kısmında doğru yönlendirilmiştir.

Çekirdeğin ağırlığı çok fazladır öyle ki dış çekirdeğin yer çekimi dünya yüzeyinin yer çekiminden yaklaşık olarak üç kat daha fazla olarak tespit edilmiştir. Çekirdek eğer tamamen soğursa her ne kadar bu imkansız olarak değerlendirilen bir olasılık olsa dahi gezegenin öleceği tahmin edilmektedir.

İç çekirdek kısmının soğuma sürecinin oldukça karanlık olacağı düşünülmektedir. Bu durumun ve ön görünün nedeni ise enerji santrallerinin yer kabuğundan radyan ısı çekmesidir. Bu ısı enerji santralleri tarafından ısıtmada kullanılır. Türbinler bu ısı ile çevrilir ve elektrik üretilebilmesi için gerekli olan buhar bu sayede elde edilir.

Çekirdek kısmındaki soğuma bunlarla birlikte gezegeni çevrelemekte olan manyetik kalkanın da ortadan kalmasına neden olabilecektir. Bu kalkan dünyayı kozmik bir radyasyondan korumaktadır. Daimi hareket eden demirin neden olduğu konveksiyon süreci sayesinde bu kalkan meydana gelmiştir. Dünya gibi dünyanın çekirdeği de sürekli olarak dönmektedir.

Bazı bilim insanlarının açıklamalarına göre manyetik alan kaybından sonraki radyoaktif dalgaların saldırısının gezegeni aşırı oranda ısıtacağı ve canlı yaşamına elverişsiz bir ortam oluşturacağı düşünülmektedir. Bazı gözlemciler ise Venüs ve Mars gezegenlerinden okyanusları akarsuları ve gölleri süpürecek kadar güçlü güneş rüzgarlarının meydana geleceğini düşünmektedir.

Güneş sisteminde yaşam sürülebilecek olduğu kanıtlanan ve bilinen tek gezgene olan dünyanın iç çekirdeğinin asla soğumayacağı düşünülmektedir. Ancak bu durum gerçekleşirse dünyanın ve içindeki tüm hayatın tamamen sona ereceği düşünülmektedir. Ancak şu an için iç çekirdek sıcaklığını korumaktadır ve aktif şekilde varlığını sürdürmektedir.