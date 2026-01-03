HABER

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Venezuela'da bugün yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir ABD ile sözlü düello içerisinde olan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen bombalı saldırılar sonrası ABD tarafından eşiyle birlikte kaçırıldı. ABD Başkanı Trump ise Venezuela'daki durum henüz sıcaklığını korurken yeni hedeflerini açık açık söyledi. İşte haberin tüm detayları!

Doğukan Akbayır

Dünya bu sabah Venezuela'daki gelişmelere kilitlendi. Yerel saat ile 02.00 sıralarında başkent Caracas'ta meydana gelen peş peşe patlamalar ve şehrin üzerinde uçan helikopterler halkta büyük paniğe neden olmuştu. İşin aslı 2 saat sonra ortaya çıktı. Uzunca bir süredir Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'ya müdahale edildiği ABD tarafından açıklandı.

Dünya Venezuela yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi! 1

TRUMP YENİ HEDEFİ SÖYLEDİ!

Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına götürüldüğü bilgisi sonrası dünya Venezuela'da neler olacağını merak etmeye başladı.

Dünya Venezuela yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi! 2

Trump'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamasında Trump operasyonu canlı bir şekilde izlediğini belirtti.

Dünya Venezuela yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi! 3

Ayrıca Trump yeni muhtemel hedefleri hakkında da çok önemli bir ipucu vererek, "Meksika konusunda da bir şeyler yapacağız" dedi.

Dünya Venezuela yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi! 4

