Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya bu sabah Venezuela'daki gelişmelere kilitlendi. Yerel saat ile 02.00 sıralarında başkent Caracas'ta meydana gelen peş peşe patlamalar ve şehrin üzerinde uçan helikopterler halkta büyük paniğe neden olmuştu. İşin aslı 2 saat sonra ortaya çıktı. Uzunca bir süredir Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'ya müdahale edildiği ABD tarafından açıklandı.

TRUMP YENİ HEDEFİ SÖYLEDİ!

Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına götürüldüğü bilgisi sonrası dünya Venezuela'da neler olacağını merak etmeye başladı.

Trump'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamasında Trump operasyonu canlı bir şekilde izlediğini belirtti.

Ayrıca Trump yeni muhtemel hedefleri hakkında da çok önemli bir ipucu vererek, "Meksika konusunda da bir şeyler yapacağız" dedi.