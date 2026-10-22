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Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi!

İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirildi.

Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa ilçesinde sahte parfüm imal ederek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; 2 adreste şüpheli şahısların üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi! 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi! 2

PİYASA DEĞERİ 350 MİLYON TL OLAN SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 adet boş parfüm şişesi, 9 bin 664 adet boş parfüm kutusu, 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet parfüm kapaklama makinesi, 1 adet parfüm jelatinleme makinesi ve 1 adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi! 3

Dünyaca ünlü markalara ait... Piyasa değeri tam 350 milyon TL: Hepsi ele geçirildi! 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa parfüm
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