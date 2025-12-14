Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yağan karla birlikte beyaz örtüye büründü.

Geçtiğimiz gece saatlerinde başlayarak bölgede etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla devam etti. Kar yağışıyla birlikte Ayder’de kartpostallık görüntüler oluşurken, yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler hem karın tadını çıkardı hemde manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Doğayla iç içe eşsiz atmosferiyle her mevsim ilgi gören Ayder, karla birlikte bir kez daha görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA