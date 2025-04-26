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Dünyada en sık görülen 3. tehlikeli hastalık: Kolorektal kanseri... Uzmanlar uyarıyor: 20'li yaşlara kadar indi, çok fazla artmış durumda"

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Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek, dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserin bölgede artık 20’li yaşlarda da görülmeye başlandığını vurguladı. Prof. Dr. Sözütek, tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama ve karın şişliği gibi ani gelişen belirtilerin özellikle 40 yaş üstü bireylerde kolorektal kanser ön tanısı açısından önem taşıdığını belirtti. Detaylar haberimizde...

Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek, dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserin artık bölgede 20’li yaşlara kadar indiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Sözütek, tuvalet alışkanlıklarında ani değişiklik, bulantı, kusma, karın şişliği ve kanama gibi belirtilerin özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bu bulguların kolorektal kanserin habercisi olabileceğini belirtti. Açıklamalar, Adana’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan '8. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi' kapsamında yapıldı.

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KOLOREKTAL KANSER GÖRÜLME YAŞI 20'YE İNDİ

Kolorektal kanser vakası cerrahisini yöneten Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek de bu vakaların bölgede 20'li yaşlara kadar düştüğünü belirterek, "Benim yönettiğim ameliyattaki vaka kolorektal kanserli ve rektum tıkanıklığı olan bir hastaydı. Kolorektal kansere bağlı bağırsak tıkanıklığı maalesef tedaviye geç kalmış hastalarda görüyoruz. Bu nedenle kolonoskopi taramalarını önemsiyoruz. Ailede, yakın akrabalarda eğer bir risk faktörü varsa erken dönemde kalın bağırsak taramalarını kolonoskopi ile yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bu vakalar bizim bölgemizde 20'li yaşlara kadar indi ve çok fazla artmış durumda. Dolayısıyla risk faktörleriniz varsa altını çiziyorum; illa bir şikayet beklemeyin, taramalarınızı yaptırın" diye konuştu.

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"'BAĞIRSAKLARIM DIŞARI ÇIKACAK, TORBA AÇILACAK' KORKULARI ERKEN TEŞHİSTE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu hastalığın bazen semptom vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözütek, "Kolorektal kanser hiç semptom vermeyeceği gibi son dönemde tıkanıklık ya da herhangi bir nedenle doktora gittiğinizde rutin taramalarda karaciğer ya da akciğere metastazlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama, karın şişliği gibi durumlar bir anda beliriyorsa ve özellikle 40 yaş üzerindeyseniz; kolorektal kanser ön tanısına sahipsiniz diyebilirim. Halkımızın 'Bağırsaklarım dışarı çıkacak, torba açılacak' gibi korkuları oluyor. Erken dönem müdahalelerde bunlar söz konusu değil” dedi.

KOLON KANSERİ UYARISI; YANIK ET TÜKETMEYİN

Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Alabaz ise kongreye 500'e yakın katılım olduğunu söyledi. Bölgede mide, kolon, rektum kanserlerinin çok görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Alabaz, "Bu da bölgemizdeki yeme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Özellikle kolon kanseri açısından bakarsak, eğer aileden gelen genetik bir durum yoksa yanık et yemek, çok fazla kırmızı et tüketmek bu hastalıkların oluşumunda etkili oluyor" dedi.

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HEMOROİD VAKALARI BATIDA SIK GÖRÜLÜYOR

Kongre kapsamında ameliyatlara girmek için Ankara'dan gelen Prof. Dr. Bülent Menteş, cerrahinin bir sanat olduğunun altını çizerek, batıda en sık hemoroid ve çatlak gibi vakaların sıklıkla görüldüğünü belirtti. Bunun daha çok modern yaşamın getirdiği handikaplardan kaynaklı olduğunu dile getiren Menteş, Akdeniz tipi diyet, düzenli tuvalet ve duş alışkanlıkları ile bu hastalıkların önüne geçilebileceğini söyledi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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kanser kolon kanseri kanser belirtileri
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