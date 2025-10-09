Los Angeles, bu yılın başında Pacific Palisades yangınıyla adeta felaketi yaşadı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, binlerce ev de kül oldu. Los Angeles tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak nitelendirilen faciaya ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

CHATGPT İLE OLUŞTURDUĞU "YANAN ŞEHİR" GÖRSELİ BULUNDU

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Los Angeles’ta ocak ayında 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla evin küle döndüğü Pacific Palisades yangınıyla ilgili olarak 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht, Florida’da gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, şüphelinin dijital cihazlarında yangınla bağlantılı çeşitli kanıtların yanı sıra ChatGPT aracılığıyla oluşturduğu bir “yanan şehir” görselinin bulunduğunu açıkladı.

7 Ocak’ta zengin sahil bölgesi Pacific Palisades yakınlarındaki bir yürüyüş parkurunda başlayan yangın, Los Angeles tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçti. “Palisades Yangını” olarak adlandırılan felaket 23 bin dönümden (yaklaşık 9.300 hektar) fazla alanı kül etti, 150 milyar dolarlık zarara yol açtı ve Topanga ile Malibu gibi bölgeleri de etkisi altına aldı.

Yangında Mel Gibson, Paris Hilton ve Jeff Bridges gibi bazı ünlü isimlerin evlerinin de yer aldığı binlerce yapı kül oldu. Aynı gün Los Angeles çevresinde çıkan “Eaton Yangını”nda ise 19 kişi yaşamını yitirdi; ancak bu yangının nedeni hala bilinmiyor.

'SAVUNMA YAPMADI'

ABD Başsavcılığı Vekili Bill Essayli, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, “Bu tutuklamanın, yangından etkilenen binlerce kişiye bir nebze adalet getirmesini umuyoruz” dedi. Yetkililer, Rinderknecht’in cinayet suçlamasıyla da karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Florida’da mahkemeye çıkarılan şüpheli, henüz bir savunma yapmadı. Önümüzdeki günlerde Los Angeles’taki federal mahkemede yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma dosyasına göre Rinderknecht, yangını başlattığı iddia edilen “Lachman Yangını”nı 1 Ocak’ta Uber sürücüsü olarak yaptığı bir seferin ardından fitillemişti. Yangının, rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendiği ve büyük felakete dönüştüğü tespit edildi.

'YANLIŞ BİLGİ VERDİ'

Yetkililer, Rinderknecht’in cep telefonu verilerinden yangının başladığı sırada bölgede bulunduğunu saptadı. Ancak şüpheli, sorguda itirafta bulunmayarak araştırmacılara yanlış bilgi verdi. Uber ise olay sırasında Rinderknecht’in platformda aktif olmadığını, ancak soruşturmayla tam iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Rinderknecht’in telefonunda, itfaiyecilerin yangınla mücadelesini gösteren videolar, 911 hattına yapılan başarısız aramalar ve ChatGPT’ye yazdığı dikkat çekici mesajlar bulundu.

DİKKAT ÇEKEN 'SİGARADAN ÇIKAN YANGIN' SORUSU

Bu mesajlardan birinde Rinderknecht, “Bir yangın sigaram yüzünden çıkarsa suçlu sayılır mıyım?” diye sormuştu. Temmuz 2024’te, yangından beş ay önce, ChatGPT’ye “yanan ormanlar ve kaçan yoksul kalabalıkları içeren distopik bir tablo” oluşturması için komut verdiği de belirlendi.

Los Angeles County yetkililerince hazırlanan bağımsız bir inceleme raporu, yangın sırasında acil durum uyarılarının geç gönderildiğini ve tahliye planlarının yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, tutuklamayı “binlerce Kaliforniyalı için kapanışa giden önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Newsom, eyaletin federal soruşturmayı desteklediğini ve yangın güvenliği politikalarının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatı (LAFD) da aynı gün yayımladığı kapsamlı raporda, yangına müdahale eden ekiplerin “kırmızı bayrak” alarmı verilen hava koşullarında yetersiz kaynakla mücadele ettiğini belirtti.

Rapor, yangının ilk 36 saatinde yaşanan eksiklikleri sıralayarak, “İtfaiyeciler, kuru bitki örtüsü, kuvvetli rüzgârlar, su yetersizliği ve deneyimsiz yönetim kadrosu gibi faktörlerin birleşimiyle oluşan bir ‘mükemmel fırtınayla’ karşı karşıya kaldı,” ifadelerine yer verdi.

Yeni İtfaiye Şefi Ronnie Villanueva, raporun itfaiye teşkilatının gelecekteki yangınlara daha hazırlıklı olmasına katkı sağlayacağını söyledi. Newsom yönetimi, ulusal yangın güvenliği araştırmacılarının olayı kapsamlı şekilde incelemesi için de yeni bir denetim talebinde bulundu.