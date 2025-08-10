HABER

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor

Dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatına mal olan tütün ürünleri, Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Bodur, sigaranın başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere kalp-damar hastalıkları ve birçok kanser türüne zemin hazırladığını vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Bodur, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açtıkları Sigara Bırakma Polikliniğiyle vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

100 BİNDEN FAZLA İNSAN TÜTÜN ÜRÜNLERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Her yıl dünyada 8 milyondan fazla, Türkiye’de 100 binden fazla insanın tütün ürünlerinin yol açmış olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bodur, sigaranın, özelikle solunum yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve pek çok kanser gelişme riskini artırdığına dikkat çekti.

"İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPMAZ"

Bodur, burada kişiye özel tedavi uygulama planlaması yaptıklarını ifade ederek, "İlaç ve davranışsal tedaviyi birlikte yürütüyoruz. İlaçlar bağımlılık yapmaz, çünkü bu ilaçları tedavi aşamasında geçici süreyle veriyoruz. Vatandaşlarımız sigara bırakma kararı almaktan korkmasınlar. Her konuda onların yanındayız" dedi.

"HERKESE BIRAKMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Vatandaşlardan Veysel Çelik, beyninde sigarayı bitirmek için burada olduğunu dile getirdi. Günlük hayatında çok etkilendiğini hissettiğini kaydeden Çelik, "Doktoruma başvurdum. Olumlu sonuçlar aldım. Psikolojik olarak bitireceğime inanıyorum. Olmazsa ilaç tedavisiyle devam edeceğim. Hocam da bu konuda bana destek verdi. Özelikle nefes darlığı yaşıyordum. Günlük hayatta yemek yerken bile zorlanıyordum. Ortalama bir paket içiyordum. Ekonomik olarak da etkiliyor. Kesinlikle bırakacağım ve herkese bırakmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
gögüs hastalıkları sigara Tütün
