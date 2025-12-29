HABER

Dünyada sadece 1 tane var: 351 km/s hıza ulaşabilen Maybach Exelero’nun akılalmaz hikâyesi

Otomobil dünyasında "sınırlı üretim" denildiğinde genellikle 10, 50 veya 100 adet üretimden bahsedilir. Ancak Maybach Exelero için durum farklı. Bu arabadan dünyada sadece 1 adet var.

Enes Çırtlık

Maybach Exelero, otomotiv tarihinin en dikkat çeken otomobillerinden biri. Görenlerin dikkatini çeken bu araç, hikayesiyle de en az görüntüsü kadar şaşırtıcı. İşte Maybach Exelero'nun hikayesi...

"LASTİKLER" İÇİN ÜRETİLDİ

Exelero'nun doğuş hikayesi oldukça ilginç. Alman lastik üreticisi Fulda, yüksek performanslı geniş lastiklerini (Carat Exelero) test edebilecek kadar ağır ve güçlü bir araca ihtiyaç duydu. Bunun sonucunda Fulda, Maybach ile anlaştı ve böylece Exelero doğdu.

FULDA'NIN HIZ ŞARTI

Maybach 57 mimarisi üzerinde yükselen modelin ilk tasarımı Maybach SW 38 esinlenildi. Ancak Fulda'nın bir şartı vardı: Lastiklerinin test edilebilmesi adına aracın 350 km/s üzerindeki hızlara ulaşması gerekiyordu. Pforzheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ulaştırma Tasarım Okulu'ndan dört öğrenci ise aracın son tasarımına imza attı.

MAYBACH EXELERO'NUN ÖZELLİKLERİ

2005 yılında tanıtılan bu araç, dönemine göre dikkat çeken özelliklere sahipti:

  • 5.9 litrelik çift turbolu V12 motor
  • 690 bg güç
  • 1930'ların efsanevi spor arabalarından ilham alan, agresif ve uzun burunlu bir tasarım
  • 2,6 tonluk ağırlığına rağmen 351 km/s sürat

Maybach Exelero'nun popüler kültürün bir parçası haline gelişi, ünlü rapçi Jay-Z'nin onu "Lost One" klibinde kullanmasıyla oldu.

Bugün nerede olduğu ve kime ait olduğu zaman zaman spekülasyon konusu olsa da, Exelero dünyada sadece 1 adet bulunan bir otomobil olarak tarihteki yerini koruyor.

