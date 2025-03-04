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'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 11:44
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Sivas'ta görünümüyle Mars gezegenini andıran ve ‘Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yağan kar ile beyaza büründü.

'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsal kesimler beyaza büründü. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve görüntüsüyle ‘Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları da yağan kar ile birlikte beyaz gelinlik giydi.

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Kızıl rengi ve oval yapısı ile dikkat çeken kayalıklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Eğribucak Kayalıkları, soğuk ve karlı günlerde sessiz kaldı.

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Kayalıklarda oluşan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Dünya Mars Sivas kayalık
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