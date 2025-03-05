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Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu

05.03.2025 09:38
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Dünyanın en büyük buz dağı ‘A23a’ Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı bir adada karaya oturdu.

Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu

A23a, South Georgia Adası açıklarında, karadan 80 km uzaklıktaki sığ kıta sahanlığına çarparak karaya oturdu. İngiltere Ulusal Kutup Araştırma Enstitüsü ‘British Antarctic Survey’ uzmanı Prof. Nadine Johnston, "Bu durum, boş bir çölün ortasına besin bombası atmak gibi bir şey” dedi.

"ERİŞİMİNİ KISITLAYABİLİR"

South Georgia hükümetine danışmanlık yapan ekolojist Mark Belchier ise “Buzul kütle, eğer parçalanırsa, ortaya çıkan buzdağları, yerel akıntılarda hareket eden gemiler için tehlike oluşturabilir ve gemilerin yerel balıkçılık alanlarına erişimini kısıtlayabilir” ifadelerini kullandı.

Antarktika'daki ‘RRS Sir David Attenborough’ kutup araştırma gemisinde görevli Prof. Huw Griffiths da “Tüm buzdağlarının geleceği ölecekleri yönünde. A23a'nın bu kadar uzun süre dayanması ve alanının yalnızca dörtte birini kaybetmesi çok şaşırtıcı” diye konuştu.

Griffiths, buzulun bölge ekosistemine desteğini vurgulayarak, “Tüm evren, deniz tabanında kazınan devasa bir buz parçası tarafından eziliyor. Bir yerde bir şeyi yok ederken, diğer yerlerde besin ve yiyecek sağlıyor. Buz olmasaydı bu ekosistemlere sahip olamazdık. Bunlar dünyadaki en üretken ekosistemlerden bazıları ve çok sayıda türe ve bireysel hayvana destek sağlıyor ve mavi balina gibi dünyanın en büyük hayvanlarını besliyor” açıklamasını yaptı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buz atlantik okyanusu
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