'Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi' olarak lanse edildi: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı!

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5'i resmen duyurdu. dünyanın en hızlı mobil sistem-çip (SoC) çözümü olduğu iddiasıyla lanse edilen dünyanın en hızlı mobil sistem-çip (SoC) çözümü olduğunu iddia ettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5'in küresel markaların amiral gemisi cihazlarında yer alacağı açıklanırken, yeni modellerin önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Qualcomm, dünyanın en hızlı mobil sistem-çip (SoC) çözümü olduğunu iddia ettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobil platformunu duyurdu.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5'İN ÖZELLİKLERİ

8 serisi mobil platformun, kullanıcıya özel aksiyonlar alabilen kişisel yapay zekâ asistanlarını mümkün kıldığı belirtildi. Ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Advanced Professional Video (APV) codec ile kayıt yapabilen dünyanın ilk mobil platformu olduğu aktarıldı.

Qualcomm'un paylaştığı bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5'te sınıfının en hızlısı olduğu iddia edilen 3. nesil Qualcomm Oryon CPU, performansı %20 artırıyor. Yeni Qualcomm Adreno GPU mimarisi ise grafik yoğun oyunlarda %23 daha fazla performans sağlarken; Qualcomm Hexagon NPU, %37 daha hızlı performans sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in; Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi ve ZTE gibi markaların amiral gemisi cihazlarında yer alacağı açıklandı. Yeni modellerin önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.

