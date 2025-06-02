Dünyanın gözü yine İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna ateşkes için bir araya geliyor

Rusya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından bugün yeniden İstanbul'da görüşme çağrısına Ukrayna'dan yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın bugün İstanbul'da Rusya ile düzenlenecek toplantıya katılacağını açıkladı. Zelenski, müzakerelere yeniden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği bilgisini verdi.

Telegram kanalı üzerinden paylaşım yapan Zelenski, "İstanbul'da yapılacak toplantı öncesinde (Ukrayna'nın) tutumlarının ana hatlarını çizdim" ifadelerini kullandı.

TAM VE ŞARTSIZ ATEŞKES VURGUSU

NTV'de yer alan habere göre; Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim."

İstanbul’daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenski, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, 2 HAZİRAN'A İŞARET ETMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 30 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz" diye konuşmuştu.

İstanbul'daki 2'nci tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir" demişti.

TARAFLAR ÇIRAĞAN SARAYI'NDA BULUŞACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin bugün saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

RUS HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

Müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'a geldi.

Moskova yönetimi, kendi barış şartlarını belirlediklerini ancak bunları önceden açıklamayı reddettiklerini duyurmuştu.

MÜZAKEREDEN ÖNCE ÇATIŞMA HIZ KAZANDI

Taraflar pazartesi İstanbul'da masaya oturmaya hazırlanırken, cumartesiyi pazara bağlayan gece şiddetli saldırı haberleri geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını açıkladı.

Saldırılar, Rusya'nın kuzeybatı, güneybatı ve doğusundaki toprakların iç kesimlerine ulaştı.

Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik büyük çaplı bir İHA operasyonu yaptığı belirtildi.

Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40'tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia edilirken, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştiği Ukrayna kaynaklı görüntüler hızla yayıldı.

Saldırıların Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki Rus hava üslerine düzenlendiği ileri sürüldü.