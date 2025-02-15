Dünyanın gündemine oturmuştu! Trump'ın sabıka fotoğrafı, Oval Ofis'in girişine asıldı

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, cuma günü çerçeveyi yakından gösteren bir video yayımladı ve çerçevenin 25 Ağustos 2023 tarihli New York Post gazetesinin Trump'ın sabıka fotoğrafıyla tamamen kaplanmış ön sayfası olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Scavino sosyal paylaşım platformu X'te, çerçeveli vesikalık fotoğrafı ve Oval Ofis'in koridordan görünüşünü gösteren bir videoyla birlikte “Güzel Oval Ofis'e hoş geldiniz” mesajını paylaştı.

TRUMP, SABIKA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞTİ

Trump, Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi'ne teslim olduğunda, eyaletteki 2020 seçim yasalarını bozma girişimleriyle ilgili olarak suçlandıktan sonra sabıka fotoğrafı çektirmişti.

Trump ve kampanyası bu vesikalık fotoğrafı bağış toplama e-postalarında kullanarak, ticari ürünlere koyarak ve daha sonra dijital ticaret kartlarına yerleştirerek para kazandı.

RESMİ PORTRESİ SABIKA FOTOĞRAFIYLA AYNIYDI

Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresi de sabıka fotoğrafıyla çok benzerdi. Trump'ın bu fotoğrafla kendisini eleştirenlere yanıt verdiği öne sürüldü.

SİMGE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Başkan ve destekçileri, sabıka fotoğrafını dışlanmışlığının bir sembolü ve siyasi olarak hedef alındığına dair iddialarının bir simgesi olarak gördüler.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır