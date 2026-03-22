Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından! Iğdır'da tepeli pelikan görüntülendi

Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikan, Iğdır'da kayıt altına alındı.

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehdide açık" koduyla yer alıyor.

Kanat açıklığı 3 metrenin üzerine çıkan tepeli pelikanlar, 11 kilogramın üzerindeki ağırlıklarıyla uçabilen en ağır kuşlarından biri olarak biliniyor.

Bu tür, genellikle Hindistan, Asya ve Avrupa'da yaşıyor.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla göç hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde gözlem yapan araştırmacılar, grup halinde gezen tepeli pelikanları da kayda aldı.

Pelikanlar, Karasu Sulak Alanı ve Aras Kuş Cenneti'nde görüntülendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

