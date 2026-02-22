HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Durakta kahreden kadın cinayeti: 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende'

Türkiye'nin kanayan yarısı kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Son olarak Çatalca'da bir kadın durakta otobüs beklerken cani eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. Caninin cinayetten sonra oğluna attığı mesaj da ortaya çıktı.

Durakta kahreden kadın cinayeti: 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende'

Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 1

3 GÜN SONRA DURAKTA GÖRDÜ

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 2

POLİSE UZUN SÜRE DİRENDİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 3

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in cenazesinin ikindi vakti Binkılıç'ta toprağa verileceği öğirenildi.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 4

ACILI KARDEŞ İSYAN ETTİ

Kardeşi Olcay İnce, "Durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. Evde her zaman tartışma ouyordu. Tam evin içini bilmediğim için detayını bilemiyorum. 1999 yılından bu yana evliler. Hep huzursuzluk, hep bir kavga. Çocuklarından bir tanesi 23 yaşında motor kazasında öldü. Motor kazası da diyemiyorum çünkü herhangi motorda herhangi bir kırık yok, bir şey yok. Sadece kafaya almış bir darbe var. Bugün de kız kardeşim. İkinci vaka demiş; ikinci vakada kız kardeşim. Birini tehdit etmiş ama çocuğuna mı, eşine mi, kime olduğunu bilmiyorum. Her zaman kavga ve huzursuzluk vardı. Kız kardeşim eşine 'Böyle giderse ayrılalım' demiş. Ayrılığından sebep midir nedir bilmiyorum ama o şekilde bir bayan vurulmaz. Durakta gidip kafasına silah dayayıp bir bayan vurulmaz. Durakta hiç kimse yokmuş. İstanbul'a dişçiye gidiyormuş. Otobüs beklerken geliyor kafasına vuruyor. Beni aradıklarında 13.15'di; 13.30'da oradaydım. Akşam 17.00'e kadar savcı ancak geldi. Evin içini tam bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şu an çocukları evde. Olay sırasında kimse yokmuş yanında.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 5

"AĞABEYİNİ ANNENİ ÖLDÜRDÜM, SIRA SENDE"

Mahalleli Hasan Bayçöl, "Bunlar benim arkadaşlarım. Devamlı aynı köyde kalıyoruz, aynı mahalledeyiz. Dün beni aradıklarında saat 13.30'du. Gittiğimde cenaze yerdeydi; jandarma koridorundaydı. Adam herhangi bir harabe eve girmişti, başına silahı dayamıştı 'Kimse yaklaşmasın, kendimi vuracağım' diyordu. Bir ara bir boşluk buluyor kaçıyor; sonra jandarma yakalıyor. Cenazeyi getirdik hastaneye, ön otopsi yapıldı. İkinci oğluna mesaj atmış sanırım. Öldürdükten sonra 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende' diye mesaj atmış. Çünkü bir ara oğluyla tartışmış, oğlu bunu evden kovmuş, dışarı atmış" ifadelerini kullandı.

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 6

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 7

Durakta kahreden kadın cinayeti: Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peyzaj malzemesi yüklü tır devrildiPeyzaj malzemesi yüklü tır devrildi
Ayvacık’ta araç yangınıAyvacık’ta araç yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Çatalca durak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.