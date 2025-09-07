HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vuran şüpheli tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten sürücüyü seyir halindeyken ateş ederek yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi.

Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vuran şüpheli tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten sürücüyü seyir halindeyken ateş ederek yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. (26) kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. (32) kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü.

Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalıştı. Mermiler, 15 ADS 681 plakalı aracın bagaj kısmından girerek sürücüsü S.G.’ye ispat etti. Olayda ağır yaralanan S.G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli C.Y. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralı S.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vuran şüpheli tutuklandı 1Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Burdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardıBurdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardı

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.