Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu

Burdur’un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten araç sürücüsüne, diğer araç sürücüsünün araçtan ateş etmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. kontrolündeki araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. kontrolündeki araca sürttü.

Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., araca ateş açarak durdurmaya çalışırken, fişeğin araç sürücüsü S.G.’ye gelmesi sonucunda S.G. ağır yaralandı.

Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.