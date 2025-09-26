HABER

Duruş bozuklukları nasıl düzeltilir? Gençlerde duruş bozukluklarını düzeltme egzersizleri

Duruş yani postür günlük hayatımızda fark etmeden sürekli bizimledir. Postür ayakta dururken, otururken hatta yürürken vücudumuzun aldığı pozisyonu ifade eder. Yerçekiminin etkisi, uzun süre oturmak, yanlış pozisyonda çalışmak gibi nedenlerle duruş bozuklukları ortaya çıkabilir. Bununla beraber yaralanma, bazı hastalıklar ya da genetik faktörler de duruşun bozulmasına yol açabilir. Peki, duruş bozuklukları nasıl düzeltilir?

En sağlıklı ve etkili duruş omurganın baş ve kollar ile aynı hizada durduğu dik durma halidir. Halk arasında sıkça duyulan “dik dur” ifadesi aslında tam olarak bu duruşu anlatır. Doğru duruş esnasında omurga doğal eğriliklerini korur. Bu sayede kaslar ve kemikler birbirini dengeler. Günümüzde teknolojinin hayatın her alanına girmesi bilgisayar ve telefon başında geçirilen uzun saatler gibi nedenlerle duruş bozuklukları daha yaygın hale getirmiştir. Bu noktada duruş bozukluklarının nasıl düzeltileceği sıklıkla araştırılan bir konudur.

Duruş bozuklukları nasıl düzeltilir?

Duruş bozukluğu rahatsız edici ve fark edilir hale geldiyse vakit kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmak gerekmektedir. Bu noktada doktorlar ilk olarak sorunun kaynağını araştıracaktır. Duruş bozukluğunun arkasında osteoporoz ya da artrit gibi tedavi edilebilecek bir hastalık olup olmadığı kontrol edilir.

Altta ciddi bir sağlık sorunu bulunmazsa genellikle esneme ve postür egzersizleri önerilir. Duruş bozukluğuna karşı tavsie edilen egzersizler omurgayı destekler ve sağlıklı bir duruş kazandırır. Duruş bozukluğunun erken fark edilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Günlük hayatta uygulanabilecek bazı etkili yöntemler şunlardır:

Egzersiz yapın

Gençlerde duruş bozukluklarını düzeltme egzersizleri araştırılırken sırt, karın ve boyun kaslarını güçlendiren egzersizlerin oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında plank ve superman hareketleri sırtı çalıştıran egzersizlerdir. Köprü egzersizi ise bel bölgesine destek sağlayan bir harekettir. Omuz açıcı ve esnetici hareketler ise öne doğru yuvarlanan omuzların düzelmesine yardımcı olur.

Çalışma alanını düzenleyin

Çalışırken bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır. Bununla beraber koltuk sırtı desteklenmeli ve ayaklar yere tam olarak basmalıdır. Bu noktada yüksekliği ayarlanabilir bir masa ve sandalye kullanmak oturma pozisyonunu daha sağlıklı olacaktır.

Fizik tedavi ve profesyonel destek

Uzmanlar tarafından uygulanan özel egzersizler beraber manuel terapi ve masaj teknikleri duruş bozukluğunu düzeltmede etkili tedavi yöntemleridir.

Günlük hayatta doğru alışkanlıklar edinin

Günlük yaşam esnasında dik durmaya özen göstermek gerekir. Baş, omuzlar ve kalçalar aynı hizada durmalıdır. Ayaklar ise yere paralel olmalıdır. Telefon ya da bilgisayar gibi cihazları kullanırken başın öne eğilmemesine dikkat edilmelidir.

Hatırlatıcılar yazın

Postür hatırlatıcı küçük notlar hazırlamak oldukça önemlidir. Bunun için teknolojik cihazlar da kullanılabilir.

Yoga ve pilates yapın

Bu tür egzersizler esneklik kazandırırken omurga ve merkez kaslarını da güçlendirmektedir. Bu sayede duruşun daha düzgün olmasını sağlar.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin

Fazla kilonun omurgaya fazladan yük bindirdiği bilinmektedir. Bu noktada dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak kiloyu dengelemek için oldukça önemlidir.

