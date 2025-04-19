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Düşünce gücüyle ağrılarından kurtulmak mümkün! Bilimsel çalışmalar kronik ağrılara çare buldu: Bilişsel terapi nedir?

Sırt ve bel ağrıları, modern yaşamın yaygın sorunlarından biri olarak milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Fizik tedavi, egzersiz ve ilaçlar gibi geleneksel yöntemler sıkça tercih edilse de, Penn State Tıp Fakültesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir çalışma, farkındalık ve bilişsel davranışçı terapinin (BDT) kronik bel ağrılarını hafifletmede etkili bir alternatif olabileceğini ortaya koydu. Detaylar haberimizde...

Düşünce gücüyle ağrılarından kurtulmak mümkün! Bilimsel çalışmalar kronik ağrılara çare buldu: Bilişsel terapi nedir?
Sedef Karatay

Vücut ağrıları, modern yaşam tarzının kaçınılmaz bir sonucu olarak her yıl milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürüyor. Fizik tedavi, egzersiz ve ilaçlar gibi geleneksel yöntemler yaygın olarak kullanılsa da, Penn State Tıp Fakültesi ile Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, bu sorunla baş etmede farklı bir yaklaşım sunuyor.

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770 YETİŞKİN KATILIMCI İLE KLİNİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Araştırmacılar, düşünce şeklinin fiziksel ağrıyı etkileyip etkileyemeyeceğini test etmek için kapsamlı bir klinik çalışma gerçekleştirdi. 770 yetişkin katılımcıdan oluşan grup, en az üç aydır opioid ilaç kullanan ve orta ila şiddetli sırt ağrısı çeken bireylerden seçildi. Katılımcılar, sekiz hafta boyunca haftada iki saatlik farkındalık odaklı grup terapilerine katıldı. Bu seanslarda olumsuz düşünce kalıplarını yeniden yönlendirme, evde farkındalık pratiği yapma ve günlük vücut taramalarıyla ağrı seviyelerini değerlendirme teknikleri öğretildi.

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OLUMLU ETKİLERİ BİR YILA KADAR DEVAM ETMİŞ

Çalışma ekibinden Eric Garland, “Bu terapiler tam bir tedavi değil, ancak insanlara kronik ağrıyla başa çıkmak için içsel kaynaklarını nasıl geliştireceklerini öğretiyor,” diyor. Sonuçlar, katılımcıların ağrı seviyelerinde ve opioid tüketimlerinde önemli bir azalma olduğunu gösterdi. Dahası, bu olumlu etkilerin bir yıla kadar devam ettiği gözlemlendi.

2017 YILINDA BENZER BİR ÇALIŞMA YAPILMIŞ

Bilişsel teknikler, cerrahi veya ilaç tedavilerinin aksine, bireyin kendi kendini düzenleme yeteneğine odaklanıyor. 2017’de yapılan bir başka çalışma, farkındalık meditasyonunun ağrı yönetiminde etkili olabileceğini göstermiş, ancak bu çalışmaların genellikle kısa vadeli ve küçük ölçekli olduğu belirtilmişti. Yeni çalışma ise uzun vadeli ve büyük ölçekli ilk klinik araştırma olma özelliğini taşıyor. Bu, farkındalık ve bilişsel davranışçı terapinin (BDT) kronik ağrı yönetiminde güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmesine yönelik önemli bir adım olabilir.

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UZMAN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

Araştırmacılar, düşünce gücüyle ağrı yönetiminin umut verici olduğunu belirtse de, bu yöntemlerin uzman rehberliğinde uygulanması gerektiğini vurguluyor. Farkındalık ve BDT, herkes için uygun olmayabilir ve doğru tekniklerin öğrenilmesi için profesyonel destek şart. Kronik sırt ve bel ağrısıyla mücadele edenler, bu yenilikçi yaklaşımı denemeden önce bir uzmana danışarak kendileri için en uygun tedavi planını oluşturabilir.

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Anahtar Kelimeler:
bel ağrısı sırt ağrısı Beyin bilimsel araştırma
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