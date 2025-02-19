HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duvarda sürünüp havaya savruldular! Cinayet gibi kaza anı kan dondurdu... Doktor fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Duvarda sürünüp havaya savruldular! Cinayet gibi kaza anı kan dondurdu... Doktor fren yerine gaza basınca olanlar oldu

19.02.2025 12:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.02.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan kazanın görüntüleri şoka uğrattı. Aracını park etmek için fren yerine gaza basan doktor, otomobilin kontrolünü kaybetti. Doktorun yolda yürüyen iki kadına çarptığı korkunç anlar anbean kameraya yansıdı. Cinayet gibi kaza anı izleyenlerin kanını dondurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AW395017_01

O ANDAN İTİBAREN GÖRÜNTÜLER KORKU FİLMİNİ ARATMADI

Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen 32 yaşındaki B.Ş. ve 31 yaşındaki A.E.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AW395017_02

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

AW395017_03

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AW395017_04

AW395017_06

(DHA)

Depremzedelere konut yapılırken iş makinesi kontrolden çıktıDepremzedelere konut yapılırken iş makinesi kontrolden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a ilk tepki! 'Haddini aştı, provokasyon kokuyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a ilk tepki! 'Haddini aştı, provokasyon kokuyor'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa Araç Otomobil gaz kaza park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

Daha önce milli takım maçını da yönetmişti! Derbinin hakemi belli oldu

Daha önce milli takım maçını da yönetmişti! Derbinin hakemi belli oldu

Duvarda sürünüp havaya savruldular! Cinayet gibi kaza

Duvarda sürünüp havaya savruldular! Cinayet gibi kaza

Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktı

Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktı

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.