Duvarda sürünüp havaya savruldular! Cinayet gibi kaza anı kan dondurdu... Doktor fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.
O ANDAN İTİBAREN GÖRÜNTÜLER KORKU FİLMİNİ ARATMADI
Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen 32 yaşındaki B.Ş. ve 31 yaşındaki A.E.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
(DHA)
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