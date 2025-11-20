HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz'da 2 bina tahliye edildi

İstanbul Beykoz'da 3'er katlı iki bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz'da 2 bina tahliye edildi

Olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz da 2 bina tahliye edildi 1

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi. Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi.

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz da 2 bina tahliye edildi 2
Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz da 2 bina tahliye edildi 3

Duvarlar ve zemin çatladı! Beykoz da 2 bina tahliye edildi 4Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiRusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim etti
İsrail’de İran casusu bir kişi gözaltına alındıİsrail’de İran casusu bir kişi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.