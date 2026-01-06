HABER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Etkisiz hale getirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulunuldu. Başkanın korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler şahsı etkisiz hale getirdiler. Fiziki saldırı girişiminde bulunan Recep B. isimli şahsın eski bir CHP meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Söz konusu şahsın, 2019'da Canan Kafatancıoğlu'na da saldırdığı ortaya çıktı.

Bursa Yıldırım'da vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı esnada Recep B. isimli şahıs saldırı girişiminde bulundu. Başkanın korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler şahsı etkisiz hale getirdiler.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Recep B. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı girişiminin şahsi bir meseledan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey e saldırı girişimi! Etkisiz hale getirildi 1

"ŞAHSİ BİR OLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Olay sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

KAFTANCIOĞLU'NA DA SALDIRMIŞTI

Öte yandan şahsın 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da Yıldırım ziyaretinde mikrofon fırlattığı, toplantıda kavga çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

