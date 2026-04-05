Düzce Belediye Başkanı Özlü, siyasi parti il başkanlarını aynı masada buluşturdu: "Diyalog halinde olalım"

Düzce’de siyasi parti il başkanları, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daveti ve ev sahipliğinde bir araya geldi. Diyalog ve iş birliğinin güçlenmesi adına düzenlenen siyaset üstü buluşma, Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, İYİ Parti İl Başkanı Demet Boşver, Saadet Partisi Başkan Vekili Saffet Durmuş, BBP İl Başkanı Emre Erdem, DSP İl Başkanı Bekir Yıldız, DP İl Başkanı İsa Şeker, Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, Anavatan Partisi İl Başkanı Naci Kaplan, Gelecek Partisi İl Başkanı Vildan Tokaliç, Anahtar Parti İl Başkan Vekili Cemal Emrah Özer, YRP İl Başkan Vekili Ümit Tekel ve DEVA Partisi İl Başkanı Tuğba Özcan katıldı.

Siyasi parti temsilcilerine hitabında, Düzce’de daha güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Özlü, “Burası küçük bir şehir, diyalog halinde olalım. Fikirlerimize saygı gösterelim, ama daha iyisini ve güzelini yapmak için istişare edelim” diyerek, ortak akıl çağrısında bulundu.

Başkan Özlü, toplantıda Düzce’nin geleceğine yön verecek projeleri kapsamlı bir sunumla anlattı. İçme suyu yatırımlarından yeni arıtma tesisine, Millet Bahçesi-2’den Cedidiye Kent Meydanı’na, spor kampüsünden sanayi sitesi projesine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar hakkında il başkanlarına bilgi verdi.

"DÜZCE TARİHİNİN EN BÜYÜK İÇME SUYU YATIRIMLARINI YAPIYORUZ"

Düzce’nin hızla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Özlü, özellikle içme suyu yatırımlarının hayati önem taşıdığını belirtti. Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını yaptıklarını kaydeden Özlü, "Planlamamız 3 kaynaktan su almak. Birincisi Uğur suyu, ikincisi Bıçkı Deresi, üçüncüsü Fındıklı Aksu deresi. 3 üç kaynağın suyu çok temiz. Hasanlar Barajı’ndan alacağımız suyun arıtma maliyeti, bu 3 kaynaktan alacağımız suyun arıtma maliyetinin neredeyse iki katı. Tek kaynaktan aldığımızda, deprem bölgesi bir afet oldu, deprem oldu, sel oldu hatlar uçtu. Diğer 2 kaynaktan şehre su veririz diye düşündük. O yüzden kaynakları çeşitlendirdik. Daha temiz kaynaklardan su almayı benimsedik” dedi.

Düzce’nin mevcut arıtma tesisinin günlük 25 bin metreküp kapasiteli olduğunu ve yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Özlü, günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin inşa edildiğini ifade etti. İçme suyu yatırımlarının önümüzdeki 45-50 yıl düşünülerek planlandığını belirten Özlü, şehir şebekesini yenileme çalışmalarının da başladığını ve Fındıklı Aksu Deresi üzerine bir baraj inşa edileceğini anlattı.

"DÜZCE’NİN ŞEHİR KİMLİĞİNİ OLUŞTURUYORUZ"

Eski stadyum alanında Millet Bahçesi 2 Projesine başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Burası 48 dönüm. İçerisinde millet kıraathanesi, büfeler, afet toplanma alanı, çim amfi alanı, çocuk oyun alanları, oturma alanları olacak. Millet Bahçesi 1 ile burayı birbirine bağlayacak bir yeşil yol yapacağız. İnsanlar birinci millet bahçesinden bu yoldan yürüyüp geçebilecekler. Şu anda inşaat devam ediyor. Burayı ışıklandırıyoruz ve ağaçlandırıyoruz. Bunu 19 Mayıs’a kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Düzce’de şehir kimliğini oluşturmak amacıyla bir Anıt Eser inşasına başladıklarını anlatan Özlü, 81 ilden getirilecek taşlarla inşa edilecek yapının güzel bir eser olacağını vurguladı.

Kiremitocağı Mahallesi’nde spor kampüsü inşaatının da sürdüğünü aktaran Özlü, “Nurettin Zafer Stadı’nı ve 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nu buraya taşıyacağız. Bu da inşallah bu sene bitecek olan bir projemiz” diye konuştu.

"140 DÖNÜM ARAZİYİ BELEDİYE OLARAK SATIN ALIYORUZ"

Beltaş Sanayi Sitesi projesi hakkında da il başkanlarını bilgilendiren Başkan Özlü, “Birinci etabı bitti, esnaflar taşındı ve dolu. Eski sanayi çarşısındaki kentsel dönüşüm çalışması 2013 yılında başlatılmış. Ben geldim baktım, doğru, devam ediyorum. Burası bu sene taşınacak. Süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ yürütüyor. Beltaş Sanayi Sitesi 2. Ve 3. Etap bu sene bitecek. Satışlarımız devam ediyor. Ötesinden 400 dönüm tescilsiz bir arazi bulduk. Hazine adına tescillendi. Çevre Bakanlığı’na başvurduk, 140 dönümünü belediye olarak biz satın alıyoruz. Oraya hal binasını taşıyacağız, gıda toptancıları çarşısı yapacağız. Sanayi çarşısının girişinde, altında bankalar, restoranlar olan güzel bir iş merkezi inşa edeceğiz. Arkada 50 dönümlük bir alana TIR Parkı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü, yapımı tamamlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri’nin aynı zamanda fuar alanı olarak da kullanılacağını, kokoreççiler için Melensu Park’ın kenarında temiz ve nezih bir yer yaptıklarını belirtti.

"CEDİDİYE MEYDAN PROJESİ’NDA KAMU YARARI VAR"

Cami-meydan-çarşı konseptinde planlanan ve ikinci etabına başlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi ile Düzce’nin merkezinde güzel bir mekan oluşturacaklarını dile getiren Başkan Özlü, “Bazı arkadaşlarımız burada kamu zararı var dediler. Burada kamu yararı var. Burası Düzce’nin merkezinde cami-meydan-çarşı konseptinde güzel bir cazibe merkezi olacak. Kendi kendini finanse etmenin ötesinde Anıt Eser’i de yaptıran bir proje” dedi.

Başkan Özlü ayrıca 200 araçlık katlı otopark ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1000 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projelerinden söz etti.

Konuralp’te 6 yıldır devam eden kazıların tamamlandığını ve çok sayıda eser bulunduğunu belirten Özlü, Konuralp’e modern bir müze yapılacağını, ayrıca ortaya çıkan yapıları korumak için restorasyonu başlatacaklarını sözlerine ekledi. Program kapsamında il başkanları, devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceleme fırsatı da buldu. Başkan Özlü ile birlikte şehir şebekesi yenileme çalışmaları, Uğur Suyu Regülatörü, Bıçkı Deresi Regülatörü, Bıçkı Deresi Terfi İstasyonu ve Deposu ile arıtma tesisi, Millet Bahçesi 2, Anıt Eser ve sanayi sitesi inşaatları, gezildi. Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı ve Konuralp Antik Tiyatro ziyareti ile program tamamlandı.