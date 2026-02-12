Düzce Belediyesi'nden 14 Şubat öncesi anlamlı etkinlik: "Sevgi varsa; hayat da güzel, şehir de..."

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Düzce Belediyesi'nin yaptığı paylaşım yürekleri ısıttı.

Belediyenin düzenlediği sürpriz etkinlikle caddede yürüyen çiftlerin önüne kırmızı halı serildi, gül hediye edildi.

DÜZCE BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI 14 ŞUBAT ETKİNLİĞİ

Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlarda, çiftler de duygusal anlar yaşadılar.

Etkinliği düzenleyen belediye çalışanlarının hediye ettikleri çiçeği hayat arkadaşına hediye eden vatandaşlar, sevginin ne kadar değerli olduğunu belirtterek anlamlı etkinliğe renk kattılar.

YÜREK ISITAN O ANLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Düzce Belediyesi sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan o anları paylaştı.

Paylaşımda, "Sevgi varsa; hayat da güzel, şehir de...

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiftlerimizi kırmızı halıda ağırladık.

Bol kahkahalı, upuzun bir yolculuk sizin olsun" ifadelerine yer verildi.