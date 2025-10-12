HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce’de binlerce hayvana mikroçip takıldı

Düzce’de 13 bin 123 ev hayvanına mikroçip takıldı.

Düzce’de binlerce hayvana mikroçip takıldı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan, Kedi, Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik değişikliği kapsamında, kedi ve köpekler yaş ayrımı gözetmeksizin 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor. Düzce genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 7 bin 355 köpek, 5 bin 768 kedi olmak üzere toplam 13 bin 123 ev hayvanına mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş serbest veteriner hekim klinikleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, belediye ekiplerince de sahada hayvan sahipleri bilgilendiriliyor. Kedi ve köpeklere deri altına yerleştirilen mikroçipler sayesinde; hayvanın kimlik bilgileri, sahibi, aşı kayıtları ve sağlık geçmişi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi’nde kayıt altına alınıyor.

Düzce’de binlerce hayvana mikroçip takıldı 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildiGeçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Anahtar Kelimeler:
mikroçip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.