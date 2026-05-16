Düzce’de kaza: Minibüs ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Düzce'de bir trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi.

MİNİBÜS, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, yan yola girmeye çalışan S.U idaresindeki minibüs, yan yoldan D-100 karayoluna çıkmaya çalışan A.G idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilerek sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleye yapan sağlık ekibi ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce Minibüs
