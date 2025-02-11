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  4. Düzce'de korkunç kaza! Çarpışan araçlar köprüden uçtu... 2 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de korkunç kaza! Çarpışan araçlar köprüden uçtu... 2 kişi hayatını kaybetti

11.02.2025 10:20
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Süzce’de Anadolu Otoyolu’nda tır, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan araçlar köprüden uçarken, kazada şoförler Recep Gülaçtı (49) ve Metin Çakmak (50) hayatını kaybetti.

Düzce'de korkunç kaza! Çarpışan araçlar köprüden uçtu... 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

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TIR KARAYOLLARI KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI

İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Recep Gülaçtı yönetimindeki karayolları kamyonuna, arkasından gelen Metin Çakmak idaresindeki tır çarptı.

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KÖPRÜDEN UÇTULAR

Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 şoförün de hayatını kaybettiği belirlendi. Gülaçtı ve Çakmak’ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tuzla kaza
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