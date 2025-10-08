HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce'de motosiklet kamyonete çarptı: 2 lise öğrencisi ağır yaralı

Düzce’de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 öğrenci ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki lise öğrencisi bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de motosiklet kamyonete çarptı: 2 lise öğrencisi ağır yaralı

Kaza, Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede bulunan liseden ders bitimi sonrasında çıkan ve şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 81 ABY 968 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Mutlu Ö. idaresinde ki 07 GHT 38 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile çarpıştı.

Düzce de motosiklet kamyonete çarptı: 2 lise öğrencisi ağır yaralı 1

AĞIR YARALI İKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan sürücü 17 yaşındaki A.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki E.D. yaralandı. Ağır yaralanan iki lise öğrencisi bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce de motosiklet kamyonete çarptı: 2 lise öğrencisi ağır yaralı 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular dikkat! Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldıİstanbullular dikkat! Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı
Cinsel istismar suçlusu Foça'da yakalandıCinsel istismar suçlusu Foça'da yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Düzce motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.