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Düzce’de tarım aracı devrildi! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzce'de devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düzce’de tarım aracı devrildi! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Aybaşı köyünde Fetih A.'nın (57) kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Düzce’de tarım aracı devrildi! 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, devrilen aracın altında kalan Fetih ve Arife A.'yı (55) bulundukları yerden çıkardı.

Düzce’de tarım aracı devrildi! 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Ekipler, yaptıkları kontrolde Arife A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Fetih A. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kaza
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