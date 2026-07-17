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Düzce'de trafik kazası! 3 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası! 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ö.Ö., araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu olarak bulunan E.T. ile H.T., yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Ö.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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