Düzce’de yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Karaca Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede bulunan iki katlı evin birinci katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev ahalisinin alevleri fark etmesi ile birlikte apar topar evden çıktığı bölgeye Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGININDA EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler Alevlere teslim olan evdeki yangını yapılan çalışmalar sonrasında söndürerek kontrol altına aldı. Yangınında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangınında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır