Düzce’de zehir tacirlerine darbe! 36 şüpheli gözaltında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 10-12 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Toplam 36 şüpheli gözaltına alınırken, 22 kişi adliyeye sevk edildi.

178 GRAM KOKAİN, SİLAHLAR VE YÜKLÜ PARA

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçları kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 178 gram kokain, 29 adet sentetik ecza hapı, 5 gram kubar esrar, 8 gram marihuana, 2 adet 9 mm tabanca, 132 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 5.520 TL, 25 Euro, 101 Dolar ve 1 milyon 600 bin TL bedelli çek de operasyon kapsamında el konulanlar arasında yer aldı.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheliden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken 22 şüpheli ise mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve uyuşturucu ile organize suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.