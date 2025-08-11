HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Deprem bölgesi olan ülkemizde deprem uzmanları tüm kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanların en çok konuşulan ismi ise Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu. 1999'da Düzce depremini ardından bu sene İstanbul ve Balıkesir depremleri öncesinde o bölgelere dikkat çeken Üşümezsoy'la ilgili 1999 yılında yapılan bir haber sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor
Ufuk Dağ

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Düzce'ye dikkat çeken Şener Üşümezsoy o dönem kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı. 1999'un ardından Önce 23 Nisan'daki İstanbul ardından dünkü Balıkesir depremini öngören ve bunu kamuoyuyla paylaşan Üşümezsoy için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Eski bir gazete sayfasını paylaşan vatandaşlar Üşümezsoy'un yine haklı çıktığını belirtti.

İşte paylaşılan o haber;

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor 1

DÜZCE DEPREMİNİ BİLMESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından birçok uzmanın İstanbul’da büyük bir deprem olacağı yönünde tahminlerde bulunduğu dönemde farklı bir görüş ortaya koyan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, o yıllarda Düzce’yi işaret etmişti. Üşümezsoy’un bu öngörüsü, 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depremiyle doğrulanmıştı.

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor 2

İKİ AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Üşümezsoy, Gölcük Depremi sonrası diğer uzmanların Marmara’ya odaklandığı dönemde Düzce ve Bolu hattının asıl risk taşıyan bölge olduğunu vurgulamıştı. Bu uyarılar, 12 Kasım 1999’daki Düzce Depremi’nden yaklaşık iki ay önce dile getirilmişti. Salvador biçimde “asıl tehlike Düzce, Bolu,” demiş ve bölgede 7 üzeri bir sarsıntı beklediğini belirtmişti.

DEPREMDEN SONRA NE ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul, İzmir, Balıkesir ile çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Üşümezsoy’un geçmiş uyarıları yeniden gündeme geldi. AFAD verilerine göre, saat 19.53’te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor 3

İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLDİ

Nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin eden, ve öngörülerinde başarılı olan Şener Üşümezsoy sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

"ASIL RİSK GÜNEYDE" DEMİŞTİ

Üşümezsoy, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 7,2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak” söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını belirterek, İstanbul merkezli senaryoların yanlış modellere dayandığını savunmuş ve asıl riskin Marmara’nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soma’da orman yangını! Ekipler sevk edildiSoma’da orman yangını! Ekipler sevk edildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı göreve başladıŞanlıurfa İl Jandarma Komutanı göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce düzce depremi haber şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.