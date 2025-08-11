Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Düzce'ye dikkat çeken Şener Üşümezsoy o dönem kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı. 1999'un ardından Önce 23 Nisan'daki İstanbul ardından dünkü Balıkesir depremini öngören ve bunu kamuoyuyla paylaşan Üşümezsoy için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Eski bir gazete sayfasını paylaşan vatandaşlar Üşümezsoy'un yine haklı çıktığını belirtti.

İşte paylaşılan o haber;

DÜZCE DEPREMİNİ BİLMESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından birçok uzmanın İstanbul’da büyük bir deprem olacağı yönünde tahminlerde bulunduğu dönemde farklı bir görüş ortaya koyan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, o yıllarda Düzce’yi işaret etmişti. Üşümezsoy’un bu öngörüsü, 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depremiyle doğrulanmıştı.

İKİ AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Üşümezsoy, Gölcük Depremi sonrası diğer uzmanların Marmara’ya odaklandığı dönemde Düzce ve Bolu hattının asıl risk taşıyan bölge olduğunu vurgulamıştı. Bu uyarılar, 12 Kasım 1999’daki Düzce Depremi’nden yaklaşık iki ay önce dile getirilmişti. Salvador biçimde “asıl tehlike Düzce, Bolu,” demiş ve bölgede 7 üzeri bir sarsıntı beklediğini belirtmişti.

DEPREMDEN SONRA NE ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul, İzmir, Balıkesir ile çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Üşümezsoy’un geçmiş uyarıları yeniden gündeme geldi. AFAD verilerine göre, saat 19.53’te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLDİ

Nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin eden, ve öngörülerinde başarılı olan Şener Üşümezsoy sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

"ASIL RİSK GÜNEYDE" DEMİŞTİ

Üşümezsoy, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 7,2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak” söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını belirterek, İstanbul merkezli senaryoların yanlış modellere dayandığını savunmuş ve asıl riskin Marmara’nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulamıştı.